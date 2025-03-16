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Молодой человек упал на рельсы метро «Немига», но его подняли пассажиры

Молодой человек упал на рельсы метро «Немига» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 16 марта на рельсы станции метро в Минске упал молодой человек, сообщило агентство «Минск-Новости».

«На ст. м. “Немига” молодой человек упал на рельсы. На платформу его подняли очевидцы», — говорится в сообщении.

В Минском метрополитене рассказали подробности. Это случилось в 5.37.

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