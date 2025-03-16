Молодой человек упал на рельсы метро «Немига», но его подняли пассажиры

Ранним утром 16 марта на рельсы станции метро в Минске упал молодой человек, сообщило агентство «Минск-Новости».
«На ст. м. “Немига” молодой человек упал на рельсы. На платформу его подняли очевидцы», — говорится в сообщении.
В Минском метрополитене рассказали подробности. Это случилось в 5.37.
Кроме того прочитайте, что известно о доме элиты БССР у минской Комаровки, где квартира стоит $230 тысяч: «Прозван в народе Цент».
Еще в ЗАГС сказали, что дата 25 мая вызывает ажиотаж у молодоженов Минска.
Рассказали, что белорусские ученые изобрели капу против храпа.