На улицах Уфы откачивают талую воду.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы продолжают поступают обращения горожан по подтоплениям территорий талыми водами. Как сообщает управление гражданской защиты Уфы, сегодня с 9 утра до 17.00 поступило 43 обращения со всех районов столицы, кроме Советского.
Все обращения находятся на контроле, вопросы отрабатываются, на месте работают специалисты, отметили в ведомстве отметили. В ликвидации последствий задействована 15 человек личного состава, четыре единицы техники, столько мотопомп и одна дизельная насосная станция.
Добавим, сейчас специалисты управления гражданской защиты и коммунальных служб откачивают воду по улице Рашита Нигмати в Дёмском районе столицы. На месте находится глава района Иван Иванов.
«Подтопило дворовую часть и проездную дорогу талыми водами. Ливневые канализации не справляются, поэтому привлекли службу управления гражданской защиты. Протянули шланги, откачиваем воду. Работа ведётся, всё под контролем», — обратился к дёмцам Иван Иванов.
Напоминаем, сообщить о подтоплении придомовой территории можно в ЕДДС Уфы по номеру (347) 279−90−00.