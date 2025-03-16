На улицах Уфы откачивают талую воду.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы продолжают поступают обращения горожан по подтоплениям территорий талыми водами. Как сообщает управление гражданской защиты Уфы, сегодня с 9 утра до 17.00 поступило 43 обращения со всех районов столицы, кроме Советского.