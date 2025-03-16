США могут запретить въезд туристам Ростовской области

Граждане стран из «оранжевой» группы, включая Россию и Белоруссию, смогут въезжать в США только по иммиграционным и туристическим визам, если они являются «состоятельными деловыми путешественниками». Помимо России и Белоруссии, в этот список вошли Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.