США могут запретить въезд туристам Ростовской области. Об этом сообщило федеральное издание «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на газету «Нью-Йорк Таймс».
Так, в документе предлагается ввести ограничения на въезд в США для граждан 43 стран, которые разделены на три категории: «красную», «оранжевую» и «желтую».
В «красную» категорию вошли страны, гражданам которых въезд в США должен быть полностью запрещен. В этот список попали Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.
Граждане стран из «оранжевой» группы, включая Россию и Белоруссию, смогут въезжать в США только по иммиграционным и туристическим визам, если они являются «состоятельными деловыми путешественниками». Помимо России и Белоруссии, в этот список вошли Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.
Для граждан стран «желтой» категории возможность въезда в США сохраняется. Однако если у американских властей возникнут вопросы, им дается 60 дней на устранение «факторов, вызывающих озабоченность». Пока не сообщается, какие именно 22 страны попали в этот список.