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В Аксае для строительства школы на 880 мест снова будут искать нового подрядчика

Затянувшаяся стройка: школа в Аксае готова только на 70%

Источник: Комсомольская правда

Строительство школы на 880 мест в Аксае, которое продолжается уже более пяти лет, отстает от графика на два месяца. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

На данный момент готовность объекта, который должен быть сдан до конца августа 2024 года, составляет не более 70%. Вместо запланированных 80 рабочих на стройке задействованы только 25. Подрядчик, с которым контракт был заключен в 2023 году, значительно снизил темпы работ. В связи с этим власти приняли решение сменить подрядную организацию.

Ранее строительство школы уже приостанавливалось из-за недобросовестной работы предыдущего подрядчика.