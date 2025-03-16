В Аксае для строительства школы на 880 мест снова будут искать нового подрядчика

На данный момент готовность объекта, который должен быть сдан до конца августа 2024 года, составляет не более 70%. Вместо запланированных 80 рабочих на стройке задействованы только 25. Подрядчик, с которым контракт был заключен в 2023 году, значительно снизил темпы работ. В связи с этим власти приняли решение сменить подрядную организацию.