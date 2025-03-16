В январе в Ростовской области погибли девять младенцев

В Ростовской области в январе 2025 года погибли девять детей в возрасте до одного года. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
Напомним, что за весь 2024 год на Дону зафиксировано 115 случаев смерти младенцев.
В январе 2025 года показатель младенческой смертности составил 3,4 случая на 1000 родившихся. При этом уровень смертности снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда погибли 10 грудничков.
Всего в Южном федеральном округе за первый месяц 2025 года зарегистрировано 44 смерти детей до одного года. Это на два случая меньше, чем в январе 2024 года.