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В январе в Ростовской области погибли девять младенцев

Девять младенцев погибли: статистика детской смертности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в январе 2025 года погибли девять детей в возрасте до одного года. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Напомним, что за весь 2024 год на Дону зафиксировано 115 случаев смерти младенцев.

В январе 2025 года показатель младенческой смертности составил 3,4 случая на 1000 родившихся. При этом уровень смертности снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда погибли 10 грудничков.

Всего в Южном федеральном округе за первый месяц 2025 года зарегистрировано 44 смерти детей до одного года. Это на два случая меньше, чем в январе 2024 года.