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В Башкирии пройдут торги по распроадаже машин должников: цены варьируются от 125 тыс. до 1,8 млн рублей

В Башкирии распродадут автомобили должников по цене от 125 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии проведут распродажу легковых автомобилей должников. Некоторые марки и модели пустят с молотка по привлекательной стоимости. Список появился на сайте Росимущества.

Рассортировали лоты, которые выставят на аукционе, по ценовым категориям.

Автомобили с начальной ценой более 1 млн рублей:

— Cherry Tiggo 8 Pro (2022) — 1,84 млн.

— УАЗ Патриот — 1,57 млн.

Автомобили с начальной ценой от 500 тыс. до 1 млн рублей:

— Volkswagen Passat (2012) — 990 тыс.

— Skoda Rapid (2016) — 840 тыс.

— Volkswagen Touareg (2007) — 826 тыс.

— Kia Rio (2014) — 812 тыс.

— Lada Granta (2021) — 810 тыс.

— Lada Granta (2021) — 740 тыс.

— Renault Logan (2019) — 720 тыс.

— Datsus On-DO (2015) — 690 тыс.

— Lada Granta (2019) — 670 тыс.

— Lada Niva (2015) — 640 тыс.

— Mitsubishi Lancer (2007) — 540 тыс.

— Kia Rio (2017) — 534 тыс.

— Hyundai Elantra (2006) — 520 тыс.

Автомобиль с начальной ценой до 500 тыс. рублей:

— ВАЗ Богдан (2012) — 125 тыс.

Принять участие в торгах могут все желающие. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах по одним лотам — 31 марта, по другим — 4 апреля.

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