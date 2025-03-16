Лукашенко направил соболезнование в Северную Македонию из-за пожара с жертвами

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил слова сочувствия и поддержки жителям Северной Македонии в связи с трагическим пожаром, произошедшим в городе Кочани и повлекшим за собой многочисленные смерти. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В соболезновании главы государства отмечается, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о страшном пожаре в ночном развлекательном заведении в городе Кочани, приведшем к гибели большого числа людей. От имени всего белорусского народа и от себя лично, Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших, передал слова поддержки всем пострадавшим от этой ужасной трагедии и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.
Как пишет KP.RU, пожар в ночном клубе города Кочани вспыхнул из-за пиротехнических эффектов во время концерта. По данным на вечер 16 марта, в результате пожара погибли 59 человек, еще 155 пострадали.
Ранее мы сообщали, что Лукашенко, Путин и Рахмон позвонили Алиеву на неформальной встрече 15 марта.
А еще, что молодой человек упал на рельсы метро «Немига», но его подняли пассажиры.