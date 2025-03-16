Лукашенко направил соболезнование в Северную Македонию из-за пожара с жертвами

В соболезновании главы государства отмечается, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о страшном пожаре в ночном развлекательном заведении в городе Кочани, приведшем к гибели большого числа людей. От имени всего белорусского народа и от себя лично, Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования семьям и друзьям погибших, передал слова поддержки всем пострадавшим от этой ужасной трагедии и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.