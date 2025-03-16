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В Ростовской области за неделю у браконьеров изъяли 15 машин

15 машин и 320 кг рыбы: в Ростовской области пресекли незаконный вылов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства за период с 8 по 14 марта выявили 204 нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

В ходе рейдов у нарушителей изъяли 15 транспортных средств, почти 5 тысяч орудий лова и более 320 кг водных биологических ресурсов. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 313 тысяч рублей.

Три материала с признаками преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.