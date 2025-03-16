Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 марта 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 17 марта 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Косарева, 50-Б; Герцена, 28; ч/с: Стартовая; Кислицина; Герцена; Сельскохозяйственная; Совхозная — с 09:30 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 155 (подъезды 1−6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Кирова, 1, 1-Б; пр. Победы, 149−159 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 338-А, 340 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Цинковая, 12, 14, 14 А, 16, 18, 22, 23-А, 24, 24-А, 26-А; Краснознаменная, 5, 9, 11, 13, 15, 23; Островского, 26, 28, 29 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Новороссийская, 56 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с п. Сухомесово: Адлерская, 1−58; Чернотальская, 10; Сухомесовская, 1А-22; Кольцевая; пер. Сухомесовский, 2−23 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: Туруханская, 2, 4, 6, 8−31; Ачинская, 17, 18, 19, 20, 22−36; Майкова, 13, 14; Житомирская, 2, 14, 16, 18, 20, 22; пер. Петропавловский, 1−11; Коллекторная, 1−24; Цимлянская, 4−34; пер. Донской, 1−16; Василевского, 65−69; Магнитогорская, 21−75; СНТ «Металлист-1» — с 08:00 до 18:00;
— Новороссийская, 111, 113; ч/с: Электровозная 1-я, 2, 25, 84; Электровозная 2-я, 1А-30; Электровозная 3-я, 2−23; Электровозная 4-я, 1−19; пер. Целинный 2-й, 1−16; пер. Целинный 3-й, 9, 11 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Аральская, 243-А (подъезды 5−8); Дегтярева, 43 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Горьковская, 6 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Коммуны, 47-А — с 08:00 до 17:00;
— Доватора, 30-Д; Шаумяна, 79 — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Артиллерийская, 112 (подъезды 1, 2), 114-Б (подъезды 2−6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 60, 60-А — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, 38, 38-А, 38-Б, 38-В; пл. МОПРа, 7 — с 09:00 до 18:00;
— Петра Столыпина, 19 — с 08:00 до 18:00;
— Пушкина, 1, 5, 18; Труда, 89; Свободы, 22, 22-А, 24, 26; Цвиллинга, 65 — с 09:00 до 17:00;
— ч/с: Ягодная, 2−7; Веселая, 6, 11, 16; Гидрострой, 19−23 — с 10:00 до 15:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.