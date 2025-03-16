Автобус загорелся во время движения на Логойском тракте в Минске

В воскресенье, 16 марта, в Советском районе Минска, напротив дома 37 по Логойскому тракту, произошло возгорание автобуса. Подробности сообщили в МЧС Беларуси.
Автобус загорелся на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. Как сообщили в МЧС, на месте происшествия работали три единицы техники, в результате чего пожарные оперативно потушили горящее транспортное средство. До прибытия спасателей водитель автобуса пытался самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Автобус тушили сразу из трех пожарных машин. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома добавили, что по предварительным данным, около 16.50 39-летний водитель городского автобуса, ехал по маршруту со стороны улицы Кабышева в направлении улицы Мирошниченко. При приближении к перекрестку Логойского тракта и улицы Гамарника он заметил дым, идущий из моторного отсека, после чего немждленно эвакуировал пассажиров из транспортного средства.
В ведомстве уточнили, что в связи с пожаром в автобусе на время ликвидации огня и последствий пожара ограничено движение по Логойскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и МЧС. Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута и заранее планировать объездные пути.
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