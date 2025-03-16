Автобус загорелся во время движения на Логойском тракте в Минске

В ведомстве уточнили, что в связи с пожаром в автобусе на время ликвидации огня и последствий пожара ограничено движение по Логойскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г. Минска и МЧС. Госавтоинспекция просит водителей учитывать данную информацию при выборе маршрута и заранее планировать объездные пути.