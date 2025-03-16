ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар — РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее Telegram-канал Mash разместил публикацию о том, что якобы военкомат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна, так как у него закончилась отсрочка от армии. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему.
По словам сотрудника пресс-службы ННГУ Алексея Никонова, Эйдельштейн учится в аспирантуре филологического факультета вуза.
«В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 “Филология” Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии», — заявил сотрудник пресс-службы университета.
В свою очередь ректор ННГУ Олег Трофимов в своем Telegram-канале пожелал Марку успехов, а всем студентам напомнил о важности сдачи сессии в установленные сроки.
Марк Эйдельштейн — российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале «Монастырь», фантастическом фильме «Сто лет тому вперед», а также оскароносной картине американца Шона Бейкера «Анора». Благодаря роли в последнем фильме Эйдельштейн на протяжении последних нескольких месяцев был гостем церемоний награждения ряда мировых кинопремий, таких как «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус».