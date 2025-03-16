ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии

Ранее Telegram-канал Mash разместил публикацию о том, что якобы военкомат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна, так как у него закончилась отсрочка от армии. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему.