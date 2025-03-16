Более половины жителей Курахово получили российские паспорта

КУРАХОВО (ДНР), 16 мар — РИА Новости. Более половины жителей освобожденного Курахово в ДНР получили паспорта гражданина Российской Федерации, рассказал РИА Новости начальник отдела имиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по ДНР Станислав Чатал.
«МВД по ДНР проводит паспортизацию жителей города Курахово. Также в близлежащих поселках граждане обращаются за получением паспорта гражданина Российской Федерации. МВД по ДНР оформляет паспорта гражданин РФ в кратчайшие сроки. В настоящее время более половины жителей города Курахово уже получили свои паспорта», — сказал Чатал.
Местные жители отмечают, что ждали долгое время возможности получения российского гражданства.
«Очень долго ждали и натерпелись все за это время. И думаем, что будет лучше. Ну, распался Союз, мы жили, но все равно мы в душе так и остались русскими», — поделилась одна из получивших российский паспорт местных жительниц Анжела.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.