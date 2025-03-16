МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Семье панд из Московского зоопарка подарили игрушки из картона в честь Дня панд, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
В воскресенье в разных странах мира отмечается тематический «День панд», посвященный проблеме защиты этих животных.
«Сегодня в Московском зоопарке поздравили Жуи, Диндин и Катюшу с международным Днем панд. Сотрудниками отдела “Фауна Китая” были подготовлены огромные игрушки из картона, украшенные безопасными для животных материалами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что игрушки представляли собой самих героев праздника, а дополняли торжество различные угощения, такие как яблоки, морковь и ростки бамбука.
«Диндин и Катюша, как всегда, очень аккуратно отнеслись к подаркам и “пробовать на зуб” стали не сразу. Жуи же, напротив, сразу принялся разбираться — что же такого интересного ему приготовили», — уточняется в сообщении.