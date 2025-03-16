Глава района Башкирии сообщил о гибели молодого участника СВО

В зоне специальной военной операции погиб 21-летний Виталий Кояшов из Башкирии. Об этом 16 марта сообщил глава Альшеевского района Наиль Абелгузин.
— Дружелюбный, общительный и всегда готовый протянуть руку помощи — таким был Виталий Кояшов. Для своих земляков он навсегда останется примером мужества, воинской доблести и чести, — написал руководитель муниципалитета. — Он будет жить вечно в нашей памяти.
Виталий родился в поселке Раевский. После окончания средней школы отучил в Уфимском колледже индустрии и питания. В 2024 он подписал контракт для участия в СВО.
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