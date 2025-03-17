Ректор ННГУ пожелал актёру Марку Эйдельштейну удачи на экзаменах

Напомним, что актёр Марк Эйдельштейн оказался в центре внимания из-за сообщений в СМИ о его розыске нижегородским военным комиссариатом, в связи с окончанием отсрочки от армии и приближающимся весенним призывом. Однако представитель актёра опровергла слухи, заявив, что Эйдельштейн находится в Нижнем Новгороде и занимается оформлением необходимых документов.