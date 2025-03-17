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Ректор ННГУ пожелал актёру Марку Эйдельштейну удачи на экзаменах

Он напомнил, что сессию надо сдавать вовремя.

Источник: Комсомольская правда

Ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского Олег Трофимов высказался по поводу академических задолженностей актёра Марка Эйдельштейна в своем телеграм-канале.

— Сдавать сессию лучше вовремя. Марку — успехов на экзаменах! — написал Олег Трофимов.

Напомним, что актёр Марк Эйдельштейн оказался в центре внимания из-за сообщений в СМИ о его розыске нижегородским военным комиссариатом, в связи с окончанием отсрочки от армии и приближающимся весенним призывом. Однако представитель актёра опровергла слухи, заявив, что Эйдельштейн находится в Нижнем Новгороде и занимается оформлением необходимых документов.