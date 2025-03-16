В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла «СВОих не бросаем»

На форуме представили информацию о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, рассказали о работе центра сопровождения семей участников СВО, о медицинской помощи и социальной реабилитации бойцов и ветеранов СВО. Сейчас Иркутская область оказывает участникам СВО и их семьям 39 видов помощи, из регионального бюджета на эти цели выделяется в год 10,4 миллиарда рублей. Волонтерам помогают в отправке гуманитарных грузов, предоставляют помещения, содействуют в поиске материалов для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей и других вещей, необходимых бойцам СВО.