В Иркутске прошел II форум волонтеров тыла «СВОих не бросаем»

ИРКУТСК, 16 мар — РИА Новости. В Иркутске прошел II форум волонтёров тыла «СВОих не бросаем», в котором приняли участие 900 человек из 123 добровольческих объединений, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В работе форума приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Побирохин.
«На мероприятие собрались более 900 волонтёров, представляющих 123 объединения из 31 муниципального образования Иркутской области, а также гости из Республики Бурятия, Новосибирской области и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.
На форуме представили информацию о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, рассказали о работе центра сопровождения семей участников СВО, о медицинской помощи и социальной реабилитации бойцов и ветеранов СВО. Сейчас Иркутская область оказывает участникам СВО и их семьям 39 видов помощи, из регионального бюджета на эти цели выделяется в год 10,4 миллиарда рублей. Волонтерам помогают в отправке гуманитарных грузов, предоставляют помещения, содействуют в поиске материалов для изготовления маскировочных сетей, окопных свечей и других вещей, необходимых бойцам СВО.
На стратегической сессии для руководителей волонтерских объединений были рассмотрены вопросы о поддержке добровольческих организаций и о перспективах их работы после окончания СВО. Игорь Кобзев вручил волонтерам Благодарственные письма за их работу.