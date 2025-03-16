ЖФК «Ростов» проиграл в матче с «Локомотивом»

15 марта ЖФК «Ростов» на своем поле проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:2 во втором туре женской Суперлиги. Об этом сообщили на официальной странице команды.
Голы за «Локомотив» забили Лаисса Оливейра и Валерия Бизенкова. Полузащитница Яна Шеина отметилась двумя голевыми передачами.
«Ростов» после двух туров занимает 12-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. «Локомотив» одержал первую победу и поднялся на седьмую строчку. Лидируют в чемпионате московский ЦСКА и «Краснодар», у которых по шесть очков.
Матч прошел при пустых трибунах по решению УМВД России по Ростову-на-Дону. Напомним, что 16 марта проходит матч между футбольными командами «Ростов» и «Краснодар».