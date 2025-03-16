ЖФК «Ростов» проиграл в матче с «Локомотивом»

«Ростов» после двух туров занимает 12-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. «Локомотив» одержал первую победу и поднялся на седьмую строчку. Лидируют в чемпионате московский ЦСКА и «Краснодар», у которых по шесть очков.