ГАИ Минска опубликовала видео горящего автобуса на Логойском тракте. Ролик с записью с места происшествия был выложен в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно видеозаписи, автобус практически полностью охватило пламенем еще до подъезда пожарных машин. А дым от горящего транспортного средства был настолько густой и черный, что полностью скрывал обзор другим водителям.
Напомним, что из-за пожара ГАИ Минска даже пришлось ввести ограничение движения по Логойскому тракту и улице Гамарника, на пересечении которых автобус и загорелся. На даанный момент движение восстановлено. Пострадавших в результате происшествия нет: водитель автобуса, заметив задымление в месте расположения двигателя, сразу же принял меры к эвакуации пассажиров, а сам попытался потушить возгорание из огнетушителя. Но его усилия оказались безрезультатными, справиться с пламенем, охватившим салон автобуса, смогли только три пожарные машины, прибывшие на место происшествия.
Причины возгорания устанавливаются.
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