ГАИ Минска опубликовала видео горящего автобуса на Логойском тракте

Напомним, что из-за пожара ГАИ Минска даже пришлось ввести ограничение движения по Логойскому тракту и улице Гамарника, на пересечении которых автобус и загорелся. На даанный момент движение восстановлено. Пострадавших в результате происшествия нет: водитель автобуса, заметив задымление в месте расположения двигателя, сразу же принял меры к эвакуации пассажиров, а сам попытался потушить возгорание из огнетушителя. Но его усилия оказались безрезультатными, справиться с пламенем, охватившим салон автобуса, смогли только три пожарные машины, прибывшие на место происшествия.