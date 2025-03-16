В Башкирии перечислили работников, которых нельзя уволить при сокращении штата

Эксперты министерства труда Башкирии перечислили категории сотрудников предприятий, которых нельзя уволить при сокращении штата. Специалисты дали разъяснения изданию UfacityNews.ru.
Как пояснили в Минтруда, под защитой от увольнения при сокращении находятся:
— беременные и матери детей младше трех лет;
— одинокие родители/опекуны ребенка младше 14 лет или инвалида до 18 лет;
— единственные кормильцы ребенка младше трех лет в многодетной семье или инвалида младше 18 лет;
— сотрудники на больничном/в отпуске на момент планируемого увольнения.
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