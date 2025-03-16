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В Башкирии перечислили работников, которых нельзя уволить при сокращении штата

Минтруд Башкирии назвал категории работников, которые находятся под защитой от увольнения при сокращении штата.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты министерства труда Башкирии перечислили категории сотрудников предприятий, которых нельзя уволить при сокращении штата. Специалисты дали разъяснения изданию UfacityNews.ru.

Как пояснили в Минтруда, под защитой от увольнения при сокращении находятся:

— беременные и матери детей младше трех лет;

— одинокие родители/опекуны ребенка младше 14 лет или инвалида до 18 лет;

— единственные кормильцы ребенка младше трех лет в многодетной семье или инвалида младше 18 лет;

— сотрудники на больничном/в отпуске на момент планируемого увольнения.

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