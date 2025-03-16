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Врачи спасли 115 новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в Подмосковье с начала года

Врачи-неонатологи спасли 115 новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в Подмосковье с начала 2025 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Reuters

«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала этого года наши врачи спасли уже 115 детей, рожденных раньше срока, из них 30 с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг», — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Правительства Московской области, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что в Подмосковье создана трехуровневая система родовспоможения, в том числе работают шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии, где оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.