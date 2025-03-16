Врачи спасли 115 новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в Подмосковье с начала года

«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. С начала этого года наши врачи спасли уже 115 детей, рожденных раньше срока, из них 30 с экстремальной и очень низкой массой тела — менее 1,5 кг», — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Правительства Московской области, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.