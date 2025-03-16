«Ростов» проиграл матч команде «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Ростовом» со счетом 0:1 в гостевом матче 21-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили на официальной странице команды «желто-синих».
Единственный гол на 78-й минуте забил Мозес Кобнан.
«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до четырех матчей. Для «Ростова» это стало первым поражением за последние восемь игр — до встречи с «Краснодаром» команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью.
«Ростов» с 30 очками занимает восьмое место. В следующем туре «Краснодар» 30 марта сыграет с воронежским «Факелом», а «Ростов» на следующий день встретится с тольяттинским «Акроном».