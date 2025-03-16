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«Ростов» проиграл матч команде «Краснодар»

Футболисты «Ростова» не смогли обыграть команду из Краснодара.
Источник: Комсомольская правда

Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Ростовом» со счетом 0:1 в гостевом матче 21-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили на официальной странице команды «желто-синих».

Единственный гол на 78-й минуте забил Мозес Кобнан.

«Краснодар» продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до четырех матчей. Для «Ростова» это стало первым поражением за последние восемь игр — до встречи с «Краснодаром» команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 46 очков. Команда опережает петербургский «Зенит» (43 очка) и московский «Спартак» (40 очков). В 21-м туре «Спартак» примет «Зенит» — матч пройдет в воскресенье в 19:45 по московскому времени.

«Ростов» с 30 очками занимает восьмое место. В следующем туре «Краснодар» 30 марта сыграет с воронежским «Факелом», а «Ростов» на следующий день встретится с тольяттинским «Акроном».