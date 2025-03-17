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Ленинградский зоопарк предложил найти «невидимых» лягушек

Ленинградский зоопарк показал редкого лишаистого веслонога.

Источник: Ленинградский зоопарк — Telegram

Лишаистые веслоноги стали частью экспозиции «Выше гор могут быть только горы» Ленинградского зоопарка. Лягушки обладают уникальной кожей, которая по фактуре и цвету напоминает мох или лишайник. Благодаря этому особенные амфибии сливаются с окружающей средой и становятся практически «невидимыми» на фоне каменей и деревьев.

— Когда лишаистый веслоног замирает, он становится частью пейзажа, и даже самый внимательный зритель может пройти мимо, не заметив его, — добавили в зоопарке.

Вне зоопарка лягушек-невидимок можно встретить в карстовых зонах Китая и Северного Вьетнама, если, конечно, получится их разглядеть.

Интересно, что с наступлением 2025 года в Ленинградском зоопарке случился бэби-бум. Детеныши появились у игрунок (семейство маленьких обезьян. — Прим.ред.), кенгуру и китайских мунтжаков (небольших оленей).