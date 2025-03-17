Ленинградский зоопарк предложил найти «невидимых» лягушек

Лишаистые веслоноги стали частью экспозиции «Выше гор могут быть только горы» Ленинградского зоопарка. Лягушки обладают уникальной кожей, которая по фактуре и цвету напоминает мох или лишайник. Благодаря этому особенные амфибии сливаются с окружающей средой и становятся практически «невидимыми» на фоне каменей и деревьев.
— Когда лишаистый веслоног замирает, он становится частью пейзажа, и даже самый внимательный зритель может пройти мимо, не заметив его, — добавили в зоопарке.
Вне зоопарка лягушек-невидимок можно встретить в карстовых зонах Китая и Северного Вьетнама, если, конечно, получится их разглядеть.
Интересно, что с наступлением 2025 года в Ленинградском зоопарке случился бэби-бум. Детеныши появились у игрунок (семейство маленьких обезьян. — Прим.ред.), кенгуру и китайских мунтжаков (небольших оленей).