Ленинградский зоопарк предложил найти «невидимых» лягушек

Лишаистые веслоноги стали частью экспозиции «Выше гор могут быть только горы» Ленинградского зоопарка. Лягушки обладают уникальной кожей, которая по фактуре и цвету напоминает мох или лишайник. Благодаря этому особенные амфибии сливаются с окружающей средой и становятся практически «невидимыми» на фоне каменей и деревьев.