Конфеты из России без заявленных консервантов запретили продавать в Беларуси

Причиной запрета стало обнаружение в конфетах превышенного содержания синтетического красителя. Как сообщили в Госстандарте, в ходе проверки было выявлено, что содержание красителя «солнечный закат» (Е110) составляет 112,7 мг/кг, что в 2,25 раза превышает максимально допустимый уровень в 50 мг/кг.