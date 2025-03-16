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Белорусы могут улететь из Минска еще в 10 городов России и столицу Кыргызстана

Жители Беларуси могут приобрести единый авиабилет из Минска сразу в десять городов России и Бишкек.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы могут улететь из Минска еще в 10 городов России и столицу Кыргызстана — Бишкек. Об этом сообщает Минтрас Беларуси.

Авиакомпания «Белавиа» и одна из частных российских авиакомпаний заключили код-шеринговое соглашение, расширяющее географию полетов для пассажиров и охватывающее десять российских городов и столицу Кыргызстана.

Благодаря этому соглашению, пассажиры обеих авиакомпаний теперь могут приобрести единый билет на маршруты с пересадкой в Казани или Санкт-Петербурге.

В частности:

— Через казанский хаб из Минска теперь доступен единый билет в Новокузнецк и Бишкек, а также в обратном направлении.

— Через Санкт-Петербург пассажиры из Минска могут добраться по единому билету до Казани, Омска, Уфы, Кемерова, Махачкалы, Сочи, Томска, Барнаула и Тюмени, а также обратно.

Соглашение начало действовать с 11 марта.

Представители авиакомпаний подчеркивают, что данное сотрудничество направлено на расширение возможностей для путешествий и предоставление пассажирам более выгодных тарифов. В особенности, это позволит жителям различных регионов России с комфортом добираться до Минска, с удобной пересадкой в одном из транзитных аэропортов.

Тем временем Belavia установила спеццены в Москву и Санкт-Петербург туда-обратно от 101 рубля.

Ранее мы сообщали, что Беларусь планирует расширять прямое авиасообщение с Россией.