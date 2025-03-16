Белорусы могут улететь из Минска еще в 10 городов России и столицу Кыргызстана

Представители авиакомпаний подчеркивают, что данное сотрудничество направлено на расширение возможностей для путешествий и предоставление пассажирам более выгодных тарифов. В особенности, это позволит жителям различных регионов России с комфортом добираться до Минска, с удобной пересадкой в одном из транзитных аэропортов.