Белорусы могут улететь из Минска еще в 10 городов России и столицу Кыргызстана — Бишкек. Об этом сообщает Минтрас Беларуси.
Авиакомпания «Белавиа» и одна из частных российских авиакомпаний заключили код-шеринговое соглашение, расширяющее географию полетов для пассажиров и охватывающее десять российских городов и столицу Кыргызстана.
Благодаря этому соглашению, пассажиры обеих авиакомпаний теперь могут приобрести единый билет на маршруты с пересадкой в Казани или Санкт-Петербурге.
В частности:
— Через казанский хаб из Минска теперь доступен единый билет в Новокузнецк и Бишкек, а также в обратном направлении.
— Через Санкт-Петербург пассажиры из Минска могут добраться по единому билету до Казани, Омска, Уфы, Кемерова, Махачкалы, Сочи, Томска, Барнаула и Тюмени, а также обратно.
Соглашение начало действовать с 11 марта.
Представители авиакомпаний подчеркивают, что данное сотрудничество направлено на расширение возможностей для путешествий и предоставление пассажирам более выгодных тарифов. В особенности, это позволит жителям различных регионов России с комфортом добираться до Минска, с удобной пересадкой в одном из транзитных аэропортов.
Тем временем Belavia установила спеццены в Москву и Санкт-Петербург туда-обратно от 101 рубля.
Ранее мы сообщали, что Беларусь планирует расширять прямое авиасообщение с Россией.