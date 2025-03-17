Волгоградцам дали советы по выбору вкусных ананасов

Если вы не планируете есть ананас сразу, храните его в бумажной упаковке при комнатной температуре. Холодильник не подходит для этого теплолюбивого фрукта, его мякоть может потемнеть. Несмотря на все полезные свойства ананаса, его следует употреблять умеренно, так как высокая кислотность может негативно сказаться на слизистой желудка, а большое количество сахара повысит уровень глюкозы в крови.