Волгоградцам дали советы по выбору вкусных ананасов

С приходом весны ученые рекомендуют увеличивать потребление свежих фруктов и овощей, включая экзотические, такие как ананас. Он богат микроэлементами и витаминами, которые способствуют укреплению иммунной системы, ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение. Ананас был привезен в Европу Христофором Колумбом и долгое время оставался редким лакомством, доступным не всем.
Каждый год в Россию поступают тысячи тонн свежих ананасов из Центральной Америки и Китая, и все они проходят обязательный фитосанитарный контроль. Один из самых опасных вредителей — червец Комстока, который может повредить урожай и ухудшить вкусовые качества плодов. Зараженные фрукты не поступают на российский рынок и возвращаются в страну-экспортер.
При выборе ананаса важно внимательно осмотреть его поверхность: на ней не должно быть повреждений, иначе фрукт начнет гнить и станет непригодным для употребления. Многие покупатели ошибочно полагают, что зеленоватая кожица указывает на недозрелость, однако существует множество сортов с различной окраской — от ярко-желтой до светло-оранжевой. Буровато-красные оттенки, наоборот, свидетельствуют о перезрелости и начале порчи.
Эксперты советуют проверить упругость плода: при похлопывании по спелому ананасу должен раздаваться глухой звук. Если звука нет, значит, фрукт не созрел. При надавливании на зрелый ананас мякоть слегка прогибается, но быстро восстанавливается. Спелые плоды обычно тяжелее, в то время как неспелые или залежавшиеся будут легче.
Качественный ананас издает сладкий и тонкий аромат, в то время как испорченные фрукты имеют резкий запах гниения или брожения. Также стоит обратить внимание на зеленый побег — султан. Листья должны быть жесткими, темно-зеленого цвета с сухими кончиками. Если «пальмочка» не двигается при легком покручивании, фрукт незрелый, а если отрывается — переспелый.
Если вы не планируете есть ананас сразу, храните его в бумажной упаковке при комнатной температуре. Холодильник не подходит для этого теплолюбивого фрукта, его мякоть может потемнеть. Несмотря на все полезные свойства ананаса, его следует употреблять умеренно, так как высокая кислотность может негативно сказаться на слизистой желудка, а большое количество сахара повысит уровень глюкозы в крови.