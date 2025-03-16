Популярный сервис заказа такси исключен из реестра автоперевозок в Беларуси

В частности, из реестра была исключена диспетчерская служба такси «Максим». Решение об исключении ее из реестра — к слову, впервые в Беларуси, было принято транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций ради безопасности пассажиров. Дело в том, что ведомство в ходе проверок выявило многочисленные случаи передачи заказов диспетчерской службой нелегальным таксистам, то есть тем, кто не зарегистрирован как ИП и не состоит в штате перевозчиков. Кроме того, что такие водители несут угрозу безопасности пассажиров, они также не платят никаких налоги в бюджет.