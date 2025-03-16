Популярный сервис заказа такси исключен из реестра автоперевозок в Беларуси

Популярный сервис заказа такси исключен из реестра автомобильных перевозок пассажиров в Беларуси. Об этом сообщает транспортная инспекция Минтранса Беларуси.
В частности, из реестра была исключена диспетчерская служба такси «Максим». Решение об исключении ее из реестра — к слову, впервые в Беларуси, было принято транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций ради безопасности пассажиров. Дело в том, что ведомство в ходе проверок выявило многочисленные случаи передачи заказов диспетчерской службой нелегальным таксистам, то есть тем, кто не зарегистрирован как ИП и не состоит в штате перевозчиков. Кроме того, что такие водители несут угрозу безопасности пассажиров, они также не платят никаких налоги в бюджет.
В итоге помимо исключения из реестра диспетчерской службы, та же участь постигла и электронную информационную систему Maxim, которую она использовала для передачи заказов. Помимо этого доступ ограничили и к интернет-ресурсу такси «Максим», по которому также можно было сделать заказ.
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