Российские войска нанесли удары по ангарам с военной техникой ВС Украины в Хотенском районе Сумской области. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Прилетает по дислокации ВСУ в Хотенском районе… Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника», — заявил подпольщик.
По его информации, в ангарах противника произошло возгорание, после ударов ВС РФ была слышна детонация.
Напомним, ранее МО РФ сообщило о переходе под контроль российских войск села Новенькое в Сумской области. По мнению экспертов, операция ВСУ в Курской области может закончиться для Киева потерей контроля над Сумской областью.