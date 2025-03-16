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Лебедев заявил об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области

Координатор пророссийского николаевского подполь рассказал, что после ударов ВС РФ была слышна детонация.
Источник: Аргументы и факты

Российские войска нанесли удары по ангарам с военной техникой ВС Украины в Хотенском районе Сумской области. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Прилетает по дислокации ВСУ в Хотенском районе… Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника», — заявил подпольщик.

По его информации, в ангарах противника произошло возгорание, после ударов ВС РФ была слышна детонация.

Напомним, ранее МО РФ сообщило о переходе под контроль российских войск села Новенькое в Сумской области. По мнению экспертов, операция ВСУ в Курской области может закончиться для Киева потерей контроля над Сумской областью.