Минобороны: за два часа над тремя регионами РФ уничтожены шесть БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над тремя российскими регионами, информирует Минобороны РФ.
Беспилотники противника были сбиты над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями.
«С 20:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Три дрона ВСУ уничтожили в Волгорадской области, два — в Ростовской, ещё один беспилотный летательный аппарат ликвидирован в небе над Тульской областью.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины над Курской и Орловской областями.