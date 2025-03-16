Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за два часа над тремя регионами РФ уничтожены шесть БПЛА ВСУ

Беспилотники противника были сбиты над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями.

Российские военные ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над тремя российскими регионами, информирует Минобороны РФ.

Беспилотники противника были сбиты над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями.

«С 20:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Три дрона ВСУ уничтожили в Волгорадской области, два — в Ростовской, ещё один беспилотный летательный аппарат ликвидирован в небе над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотников Вооружённых сил Украины над Курской и Орловской областями.