Россиянка Андреева обыграла Соболенко и победила на турнире WTA в США

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу на турнире WTA, проходившем в Индиан-Уэллсе (США).
В решающем матче она смогла обыграть лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси. Противостояние продлилось три сета и завершилось со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.
Этот поединок стал их шестой встречей, при этом ранее Андреева уступила в четырех матчах и лишь однажды добилась победы.
Для 17-летней россиянки этот титул стал вторым подряд на турнирах категории WTA 1000 — до этого она завоевала трофей в Дубае (ОАЭ).
Благодаря триумфу в Индиан-Уэллсе Андреева, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, вновь вернется в топ-10.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 9-го на 8-е место.