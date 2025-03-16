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Россиянка Шамонова завоевала золото на чемпионате мира по боксу в Нише

В весовой категории до 70 кг победу одержала россиянка Елена Гапешина.

Источник: Аргументы и факты

Российская спортсменка Анастасия Шамонова заняла первое место на чемпионате мира по боксу, который проходит в Сербии.

Шамонова выступает в весовой категории до 75 килограмм. В финальном бою она одержала победу над Ифе Мари О Рурк из Ирландии.

Россиянка Елена Гапешина получила золотую медаль в весовой категории до 70 килограмм. В решающем поединке она победила ирландскую спортсменку Лизу Эдель О’Рурк.

Напомним, по решению Международной ассоциации бокса, спортсмены из Российской Федерации имеют возможность выступать на международных соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном РФ.

Ранее сообщалось, что руководитель IBA Умар Кремлев обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой содействовать возвращению бокса в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.