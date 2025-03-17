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Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

Собрали запреты и приметы на 17 марта, когда отмечают день Герасима.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 марта вспоминает святых Герасимов: Вологодского и Иорданского. В народе принято отмечать день Герасима. Однако есть еще одно название — Герасим Грачевник. Оно связано с тем, что в указанную дату грачи возвращаются из теплых краев.

Что нельзя делать 17 марта.

День не подходит для планирования путешествий и поездок на дальние расстояния. Кроме того, запрещено планировать дату визита к стоматологу. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. А еще влюбленным не стоит признаваться в чувствах. Все дело в том, что они окажутся безответными.

Что можно делать 17 марта.

По традиции, в данный день занимались генеральной уборкой. Вместе с тем рекомендуется разобрать старые вещи. АС еще 17 марта выпекали специальное печенье в форме грачей.

Согласно приметам, грачи, которые сидят в гнездах, предупреждают, что холода затянутся надолго. Перелетные птицы, вернувшиеся в старые гнезда, обещают скорое наступление весны.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.

Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в марте 2025: инженера-программиста ищут на 19 тысяч рублей, главным бухгалтерам заплатят более 6500, а прорабу — 7500.

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