Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

Православная церковь 17 марта вспоминает святых Герасимов: Вологодского и Иорданского. В народе принято отмечать день Герасима. Однако есть еще одно название — Герасим Грачевник. Оно связано с тем, что в указанную дату грачи возвращаются из теплых краев.
Что нельзя делать 17 марта.
День не подходит для планирования путешествий и поездок на дальние расстояния. Кроме того, запрещено планировать дату визита к стоматологу. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. А еще влюбленным не стоит признаваться в чувствах. Все дело в том, что они окажутся безответными.
Что можно делать 17 марта.
По традиции, в данный день занимались генеральной уборкой. Вместе с тем рекомендуется разобрать старые вещи. АС еще 17 марта выпекали специальное печенье в форме грачей.
Согласно приметам, грачи, которые сидят в гнездах, предупреждают, что холода затянутся надолго. Перелетные птицы, вернувшиеся в старые гнезда, обещают скорое наступление весны.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении с 17 по 23 марта в Беларуси.
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