Что можно и нельзя делать в день Герасима 17 марта, который называют Грачевник

День не подходит для планирования путешествий и поездок на дальние расстояния. Кроме того, запрещено планировать дату визита к стоматологу. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. А еще влюбленным не стоит признаваться в чувствах. Все дело в том, что они окажутся безответными.