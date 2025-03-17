Людей показать: Рогов на Неделе моды, Дранга на выставке

Центром притяжения героев светской хроники на экваторе марта стала четвертая Московская неделя моды, которая стартовала 13 марта в Манеже. Ксения Собчак, Мария Миногарова, Юлия Коваль прошли по подиуму Vereja, а Эвелина Хромченко следила за показом Александра Рогова. Несколькими днями ранее «МУЗ ТВ» объявил секретных ведущих предстоящей юбилейной премии, а арт-сообщество изучало новые выставки на Вечере вернисажей в ЦСИ «Винзавод» и ресторане Soma. «Известия» — о светских событиях и закрытых мероприятиях прошлой недели.
Премия «МУЗ ТВ» объявила ведущих церемонии.
Грядущее лето обещает череду масштабных музыкальных событий. Первой в календаре станет юбилейная премия «МУЗ ТВ», которая в этом году отметит 20-летие. Она пройдет 7 июня в «LiveАрена». А пока организаторы постепенно начинают раскрывать детали предстоящей церемонии, которая получила название «Легенда». Во вторник, 11 марта, в столичном ресторане Historia состоялся традиционный пресс-завтрак, где рассекретили имена трех из пяти ведущих предстоящего события. Это Яна Чурикова, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева, которая была ведущей самой первой церемонии. Среди участников того шоу была певица Алсу, которая разделила с коллегами и журналистами завтрак, посвященный премии.
— Я очень рада быть здесь сегодня. Помню свое выступление на первой премии. И помню, что это было максимально неожиданно. Можно сказать, что я была тогда на пике своей популярности. Это было круто, — вспомнила певица.
Фото: пресс-служба «МУЗ ТВ».
Певец Jony в свою очередь вспомнил, что ему было всего девять лет, когда появилась премия.
— Когда-то моя мама сказала: «Дай бог, ты тоже возьмешь тарелку». Она знала, что я с детства хочу стать музыкантом, хочу связать жизнь с музыкой, хочу стать профессионалом в этом деле. И кто же знал, что в 2021 году я буду держать эту тарелку в своих руках, — рассказал артист.
Компанию на мероприятии им составили Seville (Artik & Asti) и победитель церемонии прошлого года в номинации «Прорыв года» — XOLIDAYBOY. Имена номинантов 2025 года станут известны в апреле.
Вечер вернисажей на «Винзаводе» и открытие выставки «дэаймоно».
У представителей арт-сообщества и поклонников совриска на прошлой неделе был большой выбор для удовлетворения собственных эстетических потребностей. 11 марта в Центре современного искусства «Винзавод» состоялся весенний Вечер вернисажей. Новые выставки представили сразу 13 галерей-резидентов. pop/off/art предложила серию монохромов «Синий» художника Ивана Новикова, который фантазирует на тему будущего. Галерея FUTURO совместно с Центром современного искусства «Терминал А» сделала ставку на проект «Каждый раз, когда чувствуешь себя сильной», который обращается к теме женского самоощущения. HSE ART GALLERY рассуждает о мем-культуре. А Generative gallery представила работы 15 молодых художников, которые пытаются осмыслить современные вызовы через цифровые инструменты.
Фото: Generative Gallery.
На следующий день, во вторник, 12 марта, светская публика встретилась в ресторане Soma, где галерея Flor et Lavr Gallery презентовала выставку-инсталляцию Анны Кондратьевой «Дэаймоно», что в переводе с японского означает «неожиданные встречи». Работы художницы вдохновлены японской концепцией моно-но аварэ — глубоким переживанием мимолетности и красоты изменений. Рисунки нанесены на светоотражающие полотна, которые меняются под воздействием света. Он, по задумке, таким образом становится соавтором работ. Первая публика знакомилась с работами под аккомпанемент музыкального перформанса Глеба Андрианова и Антона Безносюка. Одним из первых на открытие заглянул музыкант Петр Дранга.
Новое шоу Рогова и звездные гости Московской недели моды.
Вторая половина недели была за представителями fashion-индустрии. В столице стартовала четвертая Московская неделя моды. Традиционно местом проведения показов стал «Манеж», где разместилось три подиума. До 18 марта на них пройдет более 90 шоу российских и зарубежных брендов. Среди гостей и моделей — герои светской хроники и звезды шоу-бизнеса.
Актрису Александру Киселеву в первый день Недели моды «Известия» встретили на показе Alpe Cashmere. За несколько минут до начала шоу она напомнила, что на днях в прокат выходит фильм «Жар Птица» Романа Михайлова, где у нее главная роль. Это не очередная экранизация сказки. В центре сюжета драмы — актриса и танцовщица театра, которая летит в Индию, чтобы отыскать мать, когда-то бросившую ее и примкнувшую к секте. С Киселевой в проекте снялись Марк Эйдельштейн, рэпер Хаски, Илларион Маров и Мария Мацель.
Тем же вечером в Манеже гремели (буквально) два других шоу отечественных брендов. Пока публика ждала открытия дверей во второй зал, где в 21:00 должен был состояться показ Александра Рогова, из первого доносились аплодисменты и крики ликующих зрителей. Там за час до этого прошел показ бренда Vereja «Паутина узоров». Вдохновением для него послужили резные наличники. В изделиях они превратились в вязаные узоры. Еще одной темой коллекции стала переработка старой одежды, вдохновленная традицией создания вязаных ковриков. Этот мотив нашел отражение в аксессуарах, платьях, юбках и пальто, где пряжа была получена из переработанных вещей. Сюрпризом для публики стало участие звездных моделей — Ксении Собчак, Юлии Коваль и Марии Миногаровой.
ROGOV, который закрывал первый день показов, отличился внушительной звездной командой зрителей. На показе были замечены телеведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Алексей Сухарев и Сергей Зверев, дизайнер украшений Георгий Рушев, стендап-комик Ирина Мягкова, основатель проекта «Собран в саду» Антон Шуранов, блогеры Стас Круглицкий и Карина Мурашкина, а также актер Слава Копейкин, Нюша, Хвича Кварацхелия и Андрей Звонкий.
— Саша разный. Он интересно миксует различные стили, и мне это нравится, — сказал после показа «Известиям» Звонкий. — Есть что-то для повседневных образов, есть что-то, что можно надеть на сцену, лично для меня. Я какое-то время дружу с Сашей лично, покупаю вещи из его коллекций, я в них выступаю. Для себя отметил парочку образов классных. Мне очень понравился костюм — бежевые шорты и куртка. У меня еще лоферы есть, я думаю, что это отлично на сцену.
В одном образе у Рогова соседствовали леопардовый пиджак на зеленую рубашку, фиолетовые колготки и серебристые сапоги, в другом — серое пальто с контрастным воротником на пижамные шорты и майку с кокетливыми белыми гольфами и классическими лоферами. Поклонникам хулиганских луков — на заметку.