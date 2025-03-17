Людей показать: Рогов на Неделе моды, Дранга на выставке

— Саша разный. Он интересно миксует различные стили, и мне это нравится, — сказал после показа «Известиям» Звонкий. — Есть что-то для повседневных образов, есть что-то, что можно надеть на сцену, лично для меня. Я какое-то время дружу с Сашей лично, покупаю вещи из его коллекций, я в них выступаю. Для себя отметил парочку образов классных. Мне очень понравился костюм — бежевые шорты и куртка. У меня еще лоферы есть, я думаю, что это отлично на сцену.