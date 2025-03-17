Ломать копии: «Микки 17» с Паттинсоном добрался до России

Это политическая сатира, как всегда у Пон Чжун-хо? Разумеется. И не просто так на митингах сенатора обязательно есть люди в красных бейсболках: герой совмещает черты Трампа и Маска. Впрочем, стоит сказать, что в 2022 году, когда проходили съемки, даже гений сатиры Пон Чжун-хо не мог предположить, как его прототипы будут вести себя к выходу картины. В результате сенатор даже в самые острые моменты кажется бледным подобием тех, с кого он списан. При этом уже в 2022 году кореец придумал для этого героя неудачное покушение во время митинга, и даже полученная персонажем легкая рана очень похожа.