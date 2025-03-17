Чувства и уязвимости: в МХТ поставили «Осень» Августа Стриндберга

Для героев режиссер повернул время вспять, они стали моложе и прекраснее. Они буквально не только худеют, но и молодеют. В этом и есть сила любви. И вот уже на актрисе не бархатный капор с кружевами, а джинсы с майкой. Чувства Акселя и Лили вернулись. Теперь героям хватит времени наверстать упущенное. Спектакль Андрея Гончарова — о том, что нам всем не хватает чувственности и, как ни странно, уязвимости. Потому что в этом, по его мнению, и есть рост человека.