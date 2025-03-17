Календарь на 17 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

17 марта отмечают День святого Патрика — праздник, пришедший из Ирландии и распространившийся практически по всему миру. По легенде, святой Патрик в V веке обратил ирландцев в христианство и изгнал с острова всех змей. Праздник возник как церковный, но давно превратился в народный — с веселыми гуляньями, песнями и выпивкой. Люди наряжаются в зеленое — национальный цвет Ирландии, прикалывают трилистник (лист клевера) на удачу и участвуют в парадах с музыкой и танцами. В некоторых городах 17 марта даже подкрашивают воду в фонтанах в зеленый цвет.