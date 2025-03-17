Что произошло в Хабаровском крае к утру 17 марта

В Хабаровске произошел конфликт между двумя водителями. Один из них достал предмет, похожий на оружие. Очевидцы сняли видео, которое быстро распространилось в соцсетях. Сейчас полиция проверяет ситуацию, чтобы понять, что произошло, и принять меры.
24-летняя женщина за рулем «Тойоты Клюгер» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный внедорожник. От удара машину отбросило на забор. В аварии пострадал 16-летний пассажир. На месте работали сотрудники МЧС, которые отключили аккумуляторы автомобилей.
В Магадане жильцы многоэтажки услышали крики из квартиры соседа, но не могли попасть внутрь. Когда мужчина не открыл дверь, они вызвали спасателей. Через окно второго этажа сотрудники МЧС проникли в квартиру и нашли мужчину, который не мог встать.