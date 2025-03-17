Что произошло в Хабаровском крае к утру 17 марта

В Магадане жильцы многоэтажки услышали крики из квартиры соседа, но не могли попасть внутрь. Когда мужчина не открыл дверь, они вызвали спасателей. Через окно второго этажа сотрудники МЧС проникли в квартиру и нашли мужчину, который не мог встать.