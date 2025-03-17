В Госдуму внесут проект о доплате к пенсии за иждивенцев

В настоящее время доплата за иждивенцев положена, если пенсионер получает страховую пенсию. Надбавка выплачивается, когда на полном обеспечении гражданина находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников — дети и внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, родители или супруги пенсионного возраста, инвалиды. Повышенная фиксированная выплата производится на каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.