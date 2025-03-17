Ложная тревога? МЧС Приморья прокомментировали пожар во Владивостоке

Вечером 16 марта в интернете появилось видео, автор которого предупреждает о пожаре в квартире на Адмирала Юмашева во Владивостоке. Но всё не так страшно, как показалось на первый взгляд. Пламя удалось потушить еще до приезда пожарных, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.