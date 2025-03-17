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Ложная тревога? МЧС Приморья прокомментировали пожар во Владивостоке

Во Владивостоке успели предотвратить пожар до приезда МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 марта в интернете появилось видео, автор которого предупреждает о пожаре в квартире на Адмирала Юмашева во Владивостоке. Но всё не так страшно, как показалось на первый взгляд. Пламя удалось потушить еще до приезда пожарных, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

«Горит дом, уже балкон начал полыхать. Пожарных вызвали», — говорит голос за кадром и снимает, как из окна одного из окон рвется огонь.

Как оказалось, возгорание на балконе третьего этажа потушили еще до приезда спасателей, а пламя затронуло всего один квадратный метр. Обошлось без трагедии, а вот в причинах возгорания, если потребуется, уже разберутся специалисты.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как житель Приморья едва не погиб из-за сигареты. Непогашенный окурок вызвал пожар в квартире многоэтажки.