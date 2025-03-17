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В Хабаровском крае 17 марта обойдется без осадков

Днем в регионе до минус 2 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 94% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

17 марта в Хабаровском крае ожидается погода без существенных осадков. Ветер будет умеренным, опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске ночь будет морозной — температура воздуха опустится до минус 17 — 19 градусов. Днем потеплеет до −4 — −6 градусов. Северный ветер разовьет скорость от четырех до девяти метров в секунду.

На юге края существенных осадков также не ожидается. Ночью температура составит от −17 до −22 градусов, а днем воздух прогреется до −2 — −7 градусов. Северный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

В центральных районах края будет немного холоднее. Температура ночью опустится до −16 — −23 градусов, а днем составит от −2 до −9 градусов. Ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 2−9 метров в секунду.

На севере края также без осадков. Ночью температура опустится до −15 — −25 градусов, днем ожидается от −4 до −13 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 2−10 метров в секунду.