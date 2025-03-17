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The Drinks Business: Мировые производители виски приостановят производство алкоголя

Ряд крупнейших мировых производителей виски объявили о плановых простоях.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие мировые производители виски объявили о приостановке производства ряда спиртных напитков. Об этом информирует отраслевое издание The Drinks Business.

Речь идет, в частности, о компании Pernod Ricard, которая намерена на два месяца остановить производство Jameson, Redbreast и ряда других брендов на своем заводе в Ирландии и отложить запуск новой винокурни.

Также сообщается, что британская компания Diageo поставила на паузу одно из своих расположенных в США предприятий и объявила о приостановке строительства завода в Канаде. Эта компания известна своим виски Johnnie Walker.

При этом обе компании заявили, что речь идет о плановых простоях.

Как российский виски обошел по качеству многие импортные аналоги, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU писал, что виски, джин и другой «заграничный» алкоголь научились производить в России.