The Drinks Business: Мировые производители виски приостановят производство алкоголя

Крупнейшие мировые производители виски объявили о приостановке производства ряда спиртных напитков. Об этом информирует отраслевое издание The Drinks Business.
Речь идет, в частности, о компании Pernod Ricard, которая намерена на два месяца остановить производство Jameson, Redbreast и ряда других брендов на своем заводе в Ирландии и отложить запуск новой винокурни.
Также сообщается, что британская компания Diageo поставила на паузу одно из своих расположенных в США предприятий и объявила о приостановке строительства завода в Канаде. Эта компания известна своим виски Johnnie Walker.
При этом обе компании заявили, что речь идет о плановых простоях.
Как российский виски обошел по качеству многие импортные аналоги, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сайт KP.RU писал, что виски, джин и другой «заграничный» алкоголь научились производить в России.