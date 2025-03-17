Al Masirah: США нанесли удар по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

Накануне йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запретили американским кораблям проход через Красное и Аравийское моря. Они намерены атаковать как американские военные корабли, так и коммерческие суда, если Штаты продолжат наносить удары по территории Йемена.