Al Masirah: США нанесли удар по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

Вооруженные силы США ударили по судну Galaxy Leader, которое принадлежит Израилю, но ранее было захвачено хуситами. Об этом информирует телеканал Al Masirah.
«Американский противник нанес два удара по капитанской рубке задержанного израильского судна Galaxy Leader», — сказано в сюжете телеканала, подконтрольного движению «Ансар Аллах», также известного как хуситы.
Напомним, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе еще в ноябре 2023 года. На борту судна находились 22 члена экипажа.
Кто такие хуситы, которые объявили «морскую войну» Израилю и США в Красном море, читайте здесь на KP.RU.
Накануне йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запретили американским кораблям проход через Красное и Аравийское моря. Они намерены атаковать как американские военные корабли, так и коммерческие суда, если Штаты продолжат наносить удары по территории Йемена.