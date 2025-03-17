Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Планируется, что Путин и Рахмон обсудят перспективы дальнейшего развития отношения между двумя странами. В частности, речь идёт о стратегическом партнёрстве, а также союзничестве «с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».