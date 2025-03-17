Российский лидер Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, переговоры состоятся в понедельник.
Лидер Таджикистана приедет в Российскую Федерацию с официальным визитом.
Планируется, что Путин и Рахмон обсудят перспективы дальнейшего развития отношения между двумя странами. В частности, речь идёт о стратегическом партнёрстве, а также союзничестве «с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество».
Кроме того, президенты РФ и Таджикистана в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра, а также Государственного русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе.
По итогам визита Рахмона в Российскую Федерацию будет утверждён ряд двусторонних документов.
Ранее сообщалось, что Путин, Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В частности, лидеры договорились встретиться 9 мая в российской столице во время торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.