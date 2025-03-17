В Госдуме внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ, в частности предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с многочисленными жалобами граждан на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, нарушают сроки размещения информации в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ и бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.
В документах сказано, что в настоящее время штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается существенно повысить санкции: за нарушение правил содержания жилых домов штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 4−5 тысяч до 20−30 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5−10 до 20−30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30−50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5−10 до 20−30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30−50 тысяч рублей.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, «наплевательское» отношение к жалобам жильцов со стороны управляющих компаний депутаты ЛДПР фиксируют повсеместно и получают тысячи обращений из разных регионов с просьбой помочь с ними.
«Надо наводить порядок в этой сфере. Первый шаг к этому — повысить персональную ответственность руководства, существенно увеличив штрафы для должностных лиц за бездействие в ответ на обращения жильцов многоквартирных домов», — сказал он.