В Госдуме внесут проект об усилении ответственности за нарушения в ЖКХ

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами: с 5−10 до 20−30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30−50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить наказание за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ: штрафы вырастут с 5−10 до 20−30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 30−50 тысяч рублей.