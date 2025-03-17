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Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

Распространение двух наборов стикеров запретил суд.

Роскомнадзор направил Telegram требование удалить два запрещенных набора стикеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что незадолго до этого Зуевский районный суд Кировской области своим решением запретил распространение двух наборов стикеров в мессенджере Telegram. Причиной стали нацистские изображения, которые присутствовали на стикерах.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — официально сообщили в ведомстве.

В РКН также отметили, что мессенджеру грозит штраф до 4 млн рублей грозит в том случае, если он откажется удалять запрещенные наборы стикеров.

Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение сервису Duolingo за пропаганду ЛГБТ*. РКН также призвал проверить сервис на публикацию подобных материалов.

До этого Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.