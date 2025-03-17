Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

Роскомнадзор направил Telegram требование удалить два запрещенных набора стикеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Известно, что незадолго до этого Зуевский районный суд Кировской области своим решением запретил распространение двух наборов стикеров в мессенджере Telegram. Причиной стали нацистские изображения, которые присутствовали на стикерах.
«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — официально сообщили в ведомстве.
В РКН также отметили, что мессенджеру грозит штраф до 4 млн рублей грозит в том случае, если он откажется удалять запрещенные наборы стикеров.
Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение сервису Duolingo за пропаганду ЛГБТ*. РКН также призвал проверить сервис на публикацию подобных материалов.
До этого Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.