В Госдуму внесут новый проект о доплатах к пенсии россиян

По действующему законодательству, получающие страховую пенсию имеют право на получение дополнительной выплаты за иждивенцев. К категории иждивенцев относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также студенты очной формы обучения в вузах, родители-пенсионеры или супруги, а также лица с инвалидностью. Размер доплаты устанавливается за каждого иждивенца индивидуально, однако максимальное количество не должно превышать трех.