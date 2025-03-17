«Коммерсант»: генерала Попова из-за перекура отправили в СИЗО

Генерал Иван Попов, ранее занимавший должность командующего 58-й общевойсковой армией и обвиняемый в мошенничестве, был переведен из домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной стал совместный перекур с другим участником уголовного дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым во время перерыва в суде.