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«Коммерсант»: генерала Попова из-за перекура отправили в СИЗО

Генерал Иван Попов, ранее занимавший должность командующего 58-й общевойсковой армией и обвиняемый в мошенничестве, был переведен из домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной стал совместный перекур с другим участником уголовного дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым во время перерыва в суде.

Суд отправил в СИЗО Генерала Попова за общение на крыльце суда с предполагаемым подельником.

Генерал Иван Попов, ранее занимавший должность командующего 58-й общевойсковой армией и обвиняемый в мошенничестве, был переведен из домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной стал совместный перекур с другим участником уголовного дела, предпринимателем Сергеем Моисеевым во время перерыва в суде.

«Военный прокурор, аргументируя необходимость перевода Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО, ссылался на нарушение подсудимым запрета на общение с его предполагаемым сообщником, другим подсудимым предпринимателем Сергеем Моисеевым. По словам прокурора, общение имело место, когда оба фигуранта в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда», — передает «Коммерсант».

В качестве доказательства в суде были представлены видеозаписи с перекура. На них запечатлено как Попов с Моисеевым беседуют, сообщает издание.

Генерала отправили в СИЗО после ужесточения меры пресечения в конце февраля. Его подозревают в причастности к присвоению более 1700 тонн металлопроката в 2023 году. Попов пытается обжаловать ужесточение ему меры пресечения, пишет RT.