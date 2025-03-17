В Госдуму внесут законопроект о доплате к пенсии за иждивенцев

Она положена, когда на полном обеспечении пенсионера находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников. Речь идёт о детях и внуках (до 18 лет или окончания очной учёбы в высшем учебном заведении), родителях или супругах пенсионного возраста, а также инвалидах.