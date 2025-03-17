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В Госдуму внесут законопроект о доплате к пенсии за иждивенцев

Законопроект позволяет получать доплату за каждого иждивенца, даже если их больше трёх.

Источник: Сайт Госдумы РФ

В Госдуму будет внесён проект закона о доплате к пенсионному пособию за каждого иждивенца, соответствующий документ разработал депутат Ярослав Нилов.

«Законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас доплата за иждивенцев предоставляется в случае, если пенсионер получает страховую пенсию.

Она положена, когда на полном обеспечении пенсионера находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников. Речь идёт о детях и внуках (до 18 лет или окончания очной учёбы в высшем учебном заведении), родителях или супругах пенсионного возраста, а также инвалидах.

Выплата осуществляется на каждого иждивенца, однако не более чем на трёх родственников. Новый законопроект предполагает надбавку за каждого, даже если их свыше трёх.

Ранее сообщалось, что в ГД внесут законопроект о выплате прожиточного минимума россиянам, кто занимается исключительно ведением домашнего хозяйства и проживает с другими членами семьи.