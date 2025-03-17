В Госдуму внесут законопроект о доплате к пенсии за иждивенцев

В Госдуму будет внесён проект закона о доплате к пенсионному пособию за каждого иждивенца, соответствующий документ разработал депутат Ярослав Нилов.
«Законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас доплата за иждивенцев предоставляется в случае, если пенсионер получает страховую пенсию.
Она положена, когда на полном обеспечении пенсионера находятся нетрудоспособные из числа ближайших родственников. Речь идёт о детях и внуках (до 18 лет или окончания очной учёбы в высшем учебном заведении), родителях или супругах пенсионного возраста, а также инвалидах.
Выплата осуществляется на каждого иждивенца, однако не более чем на трёх родственников. Новый законопроект предполагает надбавку за каждого, даже если их свыше трёх.
Ранее сообщалось, что в ГД внесут законопроект о выплате прожиточного минимума россиянам, кто занимается исключительно ведением домашнего хозяйства и проживает с другими членами семьи.