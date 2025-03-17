Теннисистка Андреева описала матч против Соболенко фразой про кролика

Россиянка Мирра Андреева поделилась своими впечатлениями о триумфе над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходившем в Индиан-Уэллсе, США. Свои мысли она озвучила во время церемонии награждения.
Андреева описала напряженную борьбу с Соболенко, отметив, что она «носилась как кролик». Она выразила благодарность своей сопернице, команде и матери, а также поблагодарила себя за стойкость, уверенность в себе и за то, что не сдавалась до самого конца.
В этом финальном матче победа досталась Андреевой, она выиграла в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Для 17-летней теннисистки этот успех стал уже вторым подряд на турнирах категории WTA 1000.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство из-за победы российской теннисистки Мирры Андреевой над польской спортсменкой Игой Свентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации в американском Индиан-Уэллсе.