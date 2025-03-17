Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев собак

Ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека из-за нападения питомцев хотят в России хотят. Такой законопроект подготовили к внесению в Госдуму депутаты «Единой России».

Виновного владельца домашнего животного хотят наказывать лишением свободы на срок до трех лет.

Ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека из-за нападения питомцев хотят в России хотят. Такой законопроект подготовили к внесению в Госдуму депутаты «Единой России».

«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания “Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными”. В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», — пишут «Известия».

Законопроект был разработан на фоне учащения случаев нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что нововведение может способствовать более ответственному отношению владельцев к воспитанию своих питомцев.

Ранее сажать в тюрьму за самовыгул животных предложили в Госдуме. Два законопроекта, ужесточающих ответственность за самовыгул домашних животных, в правительство РФ направил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.