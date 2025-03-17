В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев собак

Законопроект был разработан на фоне учащения случаев нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что нововведение может способствовать более ответственному отношению владельцев к воспитанию своих питомцев.