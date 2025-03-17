В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев собак

Виновного владельца домашнего животного хотят наказывать лишением свободы на срок до трех лет.
Ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть человека из-за нападения питомцев хотят в России хотят. Такой законопроект подготовили к внесению в Госдуму депутаты «Единой России».
«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания “Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными”. В случае принятия законопроекта, максимальное наказание может составить до трех лет лишения свободы», — пишут «Известия».
Законопроект был разработан на фоне учащения случаев нападения домашних животных на людей в России, некоторые из которых заканчивались трагически. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что нововведение может способствовать более ответственному отношению владельцев к воспитанию своих питомцев.
Ранее сажать в тюрьму за самовыгул животных предложили в Госдуме. Два законопроекта, ужесточающих ответственность за самовыгул домашних животных, в правительство РФ направил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.