Финляндия отказалась помочь США продовольствием

Сообщается, что Вашингтон обратился к ряду европейских стран с просьбой о поставках куриных яиц на фоне их дефицита в США. При этом Финляндия ответила отказом из-за трудностей с преодолением бюрократических препон в США, а также из-за того, что страна не имеет специального разрешения на экспорт яиц в Соединенне Штаты.