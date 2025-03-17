Финляндия отказалась помочь США продовольствием

Финские власти ответили отказом на просьбу США об экспорте куриных яиц. Об этом информирует телерадиовещатель Yle.
Сообщается, что Вашингтон обратился к ряду европейских стран с просьбой о поставках куриных яиц на фоне их дефицита в США. При этом Финляндия ответила отказом из-за трудностей с преодолением бюрократических препон в США, а также из-за того, что страна не имеет специального разрешения на экспорт яиц в Соединенне Штаты.
«Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — сказала изданию исполнительный директор ассоциации птицеводства Финляндии Леера Лехтиля.
В то же время в Киеве заявили, что Украина готова обеспечить США яйцами взамен на поддержку.
Тем временем дефицит яиц толкнул американцев на отчаянный шаг: перед Пасхой они присматриваются к имитациям яиц из пластика и гипса.
Также сообщалось, что в США из-за роста цен на яйца стали сдавать куриц в аренду.